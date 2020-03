Kreis Vechta verschärft Veranstaltungsverbot

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland. Der Landkreis Vechta hat am Samstag sein bereits geltendes Veranstaltungsverbot weiter verschärft. Ab sofort sind Veranstaltungen mit über 250 Personen nicht mehr erlaubt. Bislang galt das Verbot für Events mit über 1000 Teilnehmern.



Im Kreis Cloppenburg ist das Veranstaltungsverbot (noch) nicht überarbeitet worden. Hier gelten die Bestimmungen von Freitag (Infos unter www.lkclp.de und Bekanntmachungen).



Der Kreis Vechta reagiert mit dem ausgedehnten Verbot offenbar auf die Entwicklung in Niedersachsen. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus hat sich von 129 am Freitag auf 253 am Samstagnachmittag fast verdoppelt.



Neben dem verschärften Verbot gelten ab sofort nun die Handlungsempfehlungen, die zuvor für Events bis zu 1000 Teilnehmern ausgesprochen wurden. Veranstalter werden dazu angehalten, „sorgfältig abzuwägen“ ob die Veranstaltung bei über 100 Teilnehmern stattfinden kann oder abgesagt werden sollte. Die Allgemeinverfügung gibt es online nachzulesen unter www.landkreis-vechta.de

