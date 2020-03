Letztes Testergebnis ebenfalls negativ

Ein Labor-Mitarbeiter bereitet die Probenröhrchen zur Virus-Diagnostik vor. Foto: Felix Kästle/dpa

Von Matthias Bänsch



Landkreis Cloppenburg - Es ist eine gute Nachricht für die Heimkehrer, die mit grippeähnlichen Symptomen aus Südtirol in Cloppenburg angekommen: Auch das letzte Testergebnis der 32 Schüler und Lehrer der BBS Technik ist negativ. Trotzdem bleibt für sie die 14-tägige häusliche Quarantäne als Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus weiter bestehen. Das hat die Kreisverwaltung als Update zur Pandemie am Samstag mitgeteilt. Wie bereits berichtet, lagen die 31 anderen Ergebnisse von Laboruntersuchungen bereits am Freitag vor - ebenfalls negativ.



Bis Samstagmittag sind keine neuen Infektionen mit dem Virus hinzugekommen, das teilte Kreissprecher Sascha Rühl mit. Die beiden Personen stehen in ihrer Wohnung in Emstek ebenfalls weiterhin unter Hausquarantäne. „Durch ihr vorbildliches Verhalten nach ihrer Rückkehr aus einem Skiurlaub konnte eine Weiterverbreitung im Landkreis durch sie ausgeschlossen werden“, teilte der Landkreis mit.



Wie bereits berichtet, schließen ab Montag die öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen, Kindertageseinrichtungen, Horte sowie Einrichtungen der Kindertagespflege, Unter bestimmten Voraussetzungen sind Notbetreuungen organisiert. Diese sind nur für bestimmten Berufsgruppen vorbehalten - zum Beispiel im Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr- und bei begründeten Ausnahmefällen. Nähere Infos dazu gibt es unter www.lkclp.de.



Sporthallen und Schwimmbäder werden ebenfalls geschlossen Zudem sind seit Freitag nahezu alle Veranstaltungen in den einzelnen Städten und Gemeinden des Cloppenburger Landkreises abgesagt worden. Dies gilt unter anderem bis in den Mai.



Der Landkreis bittet die Bürger um Verständnis für diese und etwaige weitere Maßnahmen, die zu „Einschnitten in das persönliche Leben“ führen würden.