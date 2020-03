Kreis Cloppenburg: Zweiter Corona-Fall bestätigt

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Mittlerweile ist die Anzahl bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg auf zwei gestiegen. Auch der Lebensgefährte einer erkrankten Frau aus Emstek hat sich bei einem Skiurlaub in einem Skigebiet in Südtirol infiziert. Für ihn liegt seit Freitag ein positives Ergebnis vor. Beide befinden sich seit ihrer Rückkehr unter häuslicher Quarantäne. Bislang sind 31 der 32 Schüler und Lehrkräfte der BBS Technik, die am Donnerstagmorgen von einer Klassenfahrt zurückkehrt sind, negativ auf das Virus getestet worden. Ein Ergebnis steht noch aus. Alle Teilnehmer der Reise befinden sich in häuslicher Quarantäne.

