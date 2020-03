Coronavirus legt Fußballbetrieb komplett lahm

Ausgebremst: Nicht nur die Zweitligafrauen des BV Cloppenburg (hier: Emilia Reck, links, und Nora Clausen, im Duell mit Güterslohs Annalena Rieke) legen eine Zwangspause ein. In ganz Niedersachsen ruht vorerst der Spielbetrieb komplett. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Kreis Cloppenburg. Nichts geht mehr. Das Coronavirus hat nun auch im Fußball für eine flächendeckende Spielpause gesorgt. Am Freitag sprach der niedersächsische Verband (NFV) eine landesweite Generalabsage aus. Auch die Fußballerinnen des BV Cloppenburg setzen aus. Der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga wurde ebenfalls fürs Erste ausgesetzt.

Auf Ebene des NFV wird zunächst bis einschließlich Montag, 23. März, nicht mehr gespielt. Damit folgen die Niedersachsen den meisten übrigen Verbänden im Bundesgebiet, die teilweise schon am Donnerstag Generalabsagen ausgesprochen haben. Allerdings gibt es Unterschiede in der Dauer der Pause. Während beispielsweise Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bis einschließlich 22. März, also ähnlich wie der NFV, aussetzen, hat der Verband Niederrhein bereits bis zum 19. April abgesagt. In der 2. Bundesliga der Frauen entfallen vorerst die nächsten beiden Spieltage, die Zwangspause ist hier bis zum 26. März terminiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

