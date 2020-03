Schüler erledigen Aufgaben von zu Hause aus

Hält die Entscheidung für richtig: Ingo Götting, Leiter der Grundschule St. Andreas in Cloppenburg .Foto: © Götting

Kreis Cloppenburg (her). Bereits zwei Wochen vor den Osterferien werden Schulen und Kindergärten in Niedersachsen geschlossen. Hintergrund ist das Corona-Virus, die Entscheidung hat die Landesregierung gestern Vormittag offiziell mitgeteilt.

Die Leiter der Cloppenburger Grundschulen haben sich gestern Vormittag zusammengesetzt und über das weitere Vorgehen gesprochen. „Mit einem Elternbrief fragen wir nun den Betreuungsbedarf nach“, erklärt Ingo Götting, Leiter der Grundschule St. Andreas. Dabei müssen die Eltern auch ihren Beruf angeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

