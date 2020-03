Corona: Kreis beklagt Mobbing gegen Betroffene

Vorgaben für Veranstalter: Genügende Hygienemöglichkeiten und Hinweise sind vorgeschrieben.Foto: Arne Dedert/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Das neue Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus, auch im Landkreis Cloppenburg befinden sich Personen in häuslicher Quarantäne. In diesem Zusammenhang beklagt der Landkreis Mobbing gegenüber diesen Personen und Angehörigen. „Wir haben absolut kein Verständnis für derartiges Verhalten von Dritten gegenüber Personen mit einem Corona-Verdacht und machen deutlich, dass von den Isolierten keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht“, teilte Kreissprecher Frank Beumker am Freitag mit. Die betroffenen Familien seien umfassend informiert worden, zudem würden sie vom Gesundheitsamt betreut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

