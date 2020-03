Schulen und Kindergärten werden geschlossen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Die Schulen in Niedersachsen und somit auch im Kreis Cloppenburg fallen ab Montag aus. Eine entsprechende Empfehlung des Krisenstabes hat die Landesregierung am Freitagmorgen in Kraft gesetzt. Das hat das Land am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz in Hannover offiziell bestätigt. Demnach schließen die Schulen bereits zwei Wochen vor den Osterferien.



Betroffen sind öffentliche allgemein und berufsbildende Schulen. Nach bisherigem Stand soll die Maßnahme bis zum 18. April gelten. Ausnahme: Für Abiturientinnen und Abiturienten findet ab dem 15. April Unterricht statt. Auch an Schulen in freier Trägerschaft wird kein Unterricht stattfinden.



Kindertageseinrichtungen, Horte und Einrichtungen der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege bleiben ebenfalls bis zum 18. April geschlossen.



Für Beschäftige aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz, sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge soll eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis maximal Schuljahrgang 8 in Schulen angeboten werden. Auch in Kindertagesstätten können Notgruppen gebildet werden. Diese Notbetreuung soll in kleinen Gruppen stattfinden und auf das notwendige Maß begrenzt werden.