Schulausfall: Meldung noch nicht bestätigt

Mitteilung wird am Freitag erwartet

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Eine offizielle Bestätigung seitens der Landesregierung gab es bis Donnerstagabend noch nicht: Nach MT-Informationen ist es jedoch geplant, dass die Schulen in Niedersachsen ab Montag schließen. Die Ministerien in Hannover wollen sich wohl am Freitag dazu äußern.



Wie der Rundblick Niedersachsen am Donnerstag berichtete, soll der Krisenstab in Niedersachsen eine entsprechende Maßnahme empfohlen haben. Damit würden die Schulen aufgrund des Corona-Virus bereits zwei Wochen vor den Osterferien schließen.

