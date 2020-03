32 Schüler und Lehrer haben Grippe-Symptome

Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus. Foto: Cdc/ZUMA Wire/dpa

Cloppenburg (mab). Die Reisegruppe der BBS Technik ist am frühen Donnerstagmorgen vorzeitig in der Heimat angekommen. Die Teilnehmer stehen jetzt unter Hausquarantäne. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hatten die Reisenden gegen 3.30 Uhr in Empfang genommen und auf Symptome des Coronavirus untersucht. Von den 38 Teilnehmern zeigten 32 grippeähnliche Symptome. Dabei handelt es sich leicht erhöhte Temperatur, und/oder Halsschmerzen. Von ihnen wurden Abstriche genommen, um den Verdachtsfall auf Corona in einem Labor zu prüfen.



Unabhängig davon sind alle 38 Reiseteilnehmer unter Hausquarantäne gestellt worden. Das hatte die Kreisverwaltung schon im Vorfeld angekündigt. Die Quarantäne soll eine etwaige Weiterverbreitung an der BBS verhindern. Die Eltern der Schüler wurden über das weitere Vorgehen informiert.



Derweil hat sich die Kreisverwaltung näher zum ersten bestätigten Corona-Fall im Landkreis Cloppenburg geäußert. Diese wurde am Mittwochabend offiziell bestätigt (wir berichteten). Die Frau aus Emstek und ihre Lebenspartner stehen ebenfalls unter Hausquarantäne. Auch die Emstekerin hatte ihren Urlaub in Südtirol verbracht. Am Donnerstag lobte die Kreisverwaltung ausdrücklich das Verhalten des Paares. Nach der Rückreise mit ihrem Privatwagen hätten beide jeglichen Kontakt zu Dritten vermieden und sich direkt in ihre Wohnung begeben. Der Lebenspartner zeigt bislang keine Symptome, die auf das Virus hindeuten.





