Erster Corona-Fall im Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg (mt) Im Landkreis Cloppenburg gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall (neues Coronavirus Sars-CoV-2), erklärte Landrat Johann Wimberg am Mittwoch um 19.00 Uhr.



Die erkrankte Frau aus Emstek hat sich bei einem Skiurlaub in einem Skigebiet in Südtirol infiziert und ist mittlerweile positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie und ein Mitreisender befinden sich unter Haus-Quarantäne.



Mehrere Personen aus der nicht aus dem Cloppenburger Kreisgebiet stammenden Reisegruppe wurden ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. Der Landkreis hat weitere Informationen für Donnerstag angekündigt.

