Veranstaltungen im Kreis fallen wegen Corona-Virus aus

Kreis Cloppenburg (hek). Wegen einer drohenden Verbreitung des neuartigen Corona-Virus‘ fallen zahlreiche Veranstaltungen im Kreis Cloppenburg aus oder werden verschoben. So wird zum Beispiel der Studientag Chorklassen in der Katholischen Akademie Stapelfeld am kommenden Samstag, 14. März, nicht stattfinden. Das gilt auch sowohl für den Hobbymarkt am 14. März als auch den Cloppenburger Kaufrausch und die Aktion „Cloppenburg putz(t) munter“ am 20. und 21. März.



Außerdem fallen der Empfang der Stadt Löningen am 12. März für Ehrenamtliche und der Delegiertentag des Heimatbundes Oldenburger Münsterland am Samstag, 14. März, in Lastrup aus. Die Dekanatstage der Frauen in der nächsten Woche werden auf den Herbst verschoben. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Die Oberschule Friesoythe hat den für Ende April geplanten Gegenbesuch der deutschen Schüler in Swiebodzin verschoben. Die Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta gibt zudem bekannt, dass sie in diesem Jahr wegen der drohenden Corona-Epidemie keinen Zukunftstag anbietet.

Mit weiteren Absagen ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Denn das niedersächsische Gesundheitsministerium alle Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern untersagt. Darüber hinaus veröffentlicht der Landkreis Cloppenburg heute eine Verfügung, die alle Personen betrifft, die in den letzten 14 Tagen aus einem vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebiet zurückgekehrt sind. Sie dürfen zwei Wochen lang zum Beispiel keine Kitas oder Schulen, Krankenhäuser, stationären Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe (siehe Amtliche Bekanntmachungen).

