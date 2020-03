TV Cloppenburg holt sich Platz eins zurück

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Fast jeder dritte Einwohner im Landkreis Cloppenburg ist Mitglied in einem der 172 Sportvereine. Das geht aus der aktuellen Bestandserhebung des Kreissportbundes hervor. „Wir sind sehr froh darüber, dass der Organisationsgrad auf einem konstanten Niveau ist“, erklärte KSB-Vorsitzender Dr. Franz Stuke bei der Vorstellung der Statistik.



Demnach liegt die Zahl der Mitglieder bei 51141. Das ist bei 171992 Einwohnern ein Anteil von 29,73 Prozent. Der größte Sportverein im Landkreis ist der TV Cloppenburg mit 2505 Mitgliedern (+308), gefolgt vom VfL Löningen und BV Garrel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.