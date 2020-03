„Blitz-Woche“: Polizei erwischt viele Raser

Symbolfoto: Vorwerk

Oldenburger Münsterland (mt). Da nicht angepasste Geschwindigkeit auch weiterhin eine der Hauptunfallursachen ist, legt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bei ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in diesem Bereich einen besonderen Schwerpunkt.Die Verstöße: - 18 Fahrverbote - 1446 (2019: 1328) Verstöße im Verwarngeldbereich - 259 (2019: 331) Verstöße im Bußgeldbereich (ab 55 Euro) - 35 (2019: 56) Verstöße im Bußgeldbereich für Fahrzeuge im Bereich Schwerlast Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gesamtzahl der Verstöße nahezu gleichgeblieben ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.