Erster Corona-Fall im Kreis Vechta

Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus. Foto: Cdc/ZUMA Wire/dpa

Oldenburger Münsterland (rok). Im Landkreis Vechta gibt es einen ersten Corona-Fall. Das bestätigt Landrat Herbert Winkel. Es handelt sich um einen jungen Mann aus Neuenkirchen-Vörden (30), der am Wochenende aus dem Skiurlaub zurückgekehrt ist. Er war in Ischgl (Österreich) unterwegs. Bei einem weiteren Skiurlauber aus Neuenkirchen-Vörden (31) hat der Landkreis den Verdacht, der junge Mann könnte sich ebenfalls infiziert haben. Er weist Symptome auf; der Test wird aktuell noch ausgewertet. Mittwoch soll das Ergebnis vorliegen. Die jungen Männer sind zuhause in Quarantäne.



