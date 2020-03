Corona-Virus: Landkreis plant keine Absagen

Beim Husten oder Niesen ist es wichtig, nicht die Hand sondern die Armbeuge zu benutzen. So kann die Verbreitung des neuartigen Coronavirus über die Hand verhindert werden. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Von Oliver Hermes



Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus steigt täglich, das niedersächsische Gesundheitsministerium sprach am Montagmittag von landesweit 35 bestätigten Fällen. Zur Eindämmung empfiehlt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unter anderem die Absage von Ereignissen mit über 1000 Besuchern (MT berichtete).



„Der Landkreis Cloppenburg plant derzeit nicht, Veranstaltungen mit einem regionalen Charakter abzusagen“, erklärte Kreissprecher Frank Beumker auf Nachfrage der MT. Im Gegensatz zu Events mit einem internationalen Publikum bestehe ein geringes Verbreitungs- und Übertragungsrisiko. Man werde jedoch mit den jeweiligen Veranstaltern die aktuelle Lage im Einzelfall abwägen.



Das Gesundheitsamt bittet derweil alle Bürger, der Hygiene mehr Aufmerksamkeit als sonst zu widmen. Regelmäßiges Händewaschen mit warmem Wasser und Seife, der Verzicht aufs Händeschütteln oder das Niesen in die Armbeuge seien wirksame Mittel, um sich und andere vor dem Virus zu schützen.