Coronavirus: Hamsterkäufe unnötig

Auch in dieser Woche hat das Gesundheitsamt zur Lagebesprechung zum Coronavirus geladen. Die Runde soll ab sofort einmal pro Woche zusammenkommen. Foto: Sascha Sebastian Rühl/ LK Cloppenburg

Nach wie vor gibt es keinen nachgewiesenen Fall im Landkreis. Trotzdem haben sich Ärzte, Behördenangehörige und Vertreter von Hilfsorganisationen auf Einladung des Gesundheitsamtes in dieser Woche erneut im Kreishaus getroffen. Es ging um die Kernfragen.



Wie ist die derzeitige Situation im Landkreis Cloppenburg?

Es gibt derzeit keine nachgewiesenen Fälle im Landkreis Cloppenburg. „Das Virus ist näher gekommen. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit“, stellte Kreisrat Neidhard Varnhorn mit Blick auf infizierte Bürgerinnen und Bürger in den umliegenden Städten und Landkreisen fest. Ziel aller Beteiligten sei weiterhin, Maßnahmen zu treffen, um sich auf eine weitere Verbreitung vorzubereiten und diese beim Auftreten eines Falls einzuschränken. Obwohl alle wichtigen Informationen zum Coronavirus im Internet zu erhalten sind, informieren sich noch viele Besorgte telefonisch und binden damit in Krankenhäu-sern, Praxen und in der Verwaltung wichtige Ressourcen. Daher bittet das Gesund-heitsamt darum, zunächst Informationen im Internet einzuholen zum Beispiel beim Robert Koch-Institut unter ww.rki.de.



Was sind die nächsten Schritte?

Das Gesundheitsamt hat eine 24-stündige Bereitschaft eingerichtet, die auch am Wochenende über die Situation wacht. Ab sofort gibt es eine wöchentliche Lagebesprechung aller wichtigen Akteure im Kreishaus, um nächste Schritte zu beraten und einzuleiten. Noch in dieser Woche hat das Gesundheitsamt die Ärzte aus dem Landkreis zu einer Fortbildung mit Fokus auf das Coronavirus eingeladen. Es haben sich fast 20 Ärzte angemeldet.



Wie sollten sich Bürger verhalten, die glauben, infiziert zu sein?

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, wird gebeten, zuerst telefonisch Kontakt zum Hausarzt oder zum Kinderarzt aufzunehmen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Ärzte, Kliniken und auch das Gesundheitsamt sollten nicht persönlich aufgesucht werden. Außerdem ist es wichtig, sich selbst zu fragen, ob man in einem Risikogebiet war oder mit jemandem Kontakt hatte, der infiziert sein könnte. Ansonsten könnte es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die Symptome einer normalen Grippe handeln.



Was sollte gelagert werden?

Aus Sicht der Kreisverwaltung besteht absolut kein Grund für sogenannte Hamster-käufe. Sollte jemand gebeten werden, aufgrund eines Infektionsverdachts in häuslicher Quarantäne zu bleiben, kann bei Bedarf eine Versorgung organisiert werden.



Wird die Kreisverwaltung Veranstaltungen absagen?

Derzeit ist nicht geplant, Veranstaltungen mit einem regionalen Charakter abzusa-gen, da im Gegensatz zu Veranstaltungen mit einem internationalen Publikum ein geringes Verbreitungs- und Übertragungsrisiko besteht.



Ist geplant, Schulen und Kindergärten zu schließen?

Derzeit nicht. Die Kreisverwaltung kann mit Schließungen auf bestimmte Ereignisse reagieren, muss die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme aber im Einzelfall abwägen. Eine Schließung sämtlicher Schulen und Kindergärten im Landkreis ist derzeit sehr unwahrscheinlich.



Wie sollte man sich vorbeugend verhalten?

Das Gesundheitsamt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, der Hygiene mehr Aufmerksamkeit als sonst zu widmen. Regelmäßiges Händewaschen mit warmem Wasser und Seife, der Verzicht aufs Händeschütteln oder das Niesen in die Armbeuge sind wirksame Mittel, um sich und andere vor dem Virus zu schützen.