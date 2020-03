NGG fordert gleiches Geld für Frauen

Gewerkschaft: Lohn-Lücke beträgt 25 Prozent

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Sie arbeiten genauso lang, ziehen aber beim Verdienst den Kürzeren: Frauen, die im Landkreis Cloppenburg eine Vollzeit-Stelle haben, verdienen rund 720 Euro weniger im Monat als ihre männlichen Kollegen. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zum Internationalen Frauentag am 8. März hingewiesen. Die NGG beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

