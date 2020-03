„Geiz ist geil“-Einkauf ist keine gute Arznei

Versorgung mit Medikamenten: Apotheker warnen schon seit November vor Abhängigkeit von Billigimporten

Medikamente im Sekundentakt: Die Kommissionierung im Großhandel weist Lücken auf. Foto: Noweda

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Die Situation mit nicht-lieferbaren Arzneimitteln spitzt sich zu. Ob Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Antibiotika, Antidepressiva oder Krebsmedikamente: Rund 300 dringend benötigte Arzneimittel sind kaum oder gar nicht lieferbar. Die Hauptursache: Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen. So haben die gesetzlichen Krankenkassen alleine 2018 durch Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern rund 4,4 Milliarden Euro eingespart. Das Problem: Die von den Kassen abgeschlossenen Rabattverträgen mit den günstigsten Anbietern haben zu einer Verlagerung der Wirkstoff-Produktion nach Indien und China geführt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.