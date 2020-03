Schüler entwickeln Ideen für die Zukunft

Gemeinsam vorangehen: (von links) Projektleiter Volker Lampe, Heimatbund-Geschäftsführerin Gisela Lünnemann und HLA-Schulleiter Ernst Escher freuen sich auf die Vorstellung der Ideen. Foto: Ebert

Oldenburger Münsterland (pe). Wie kommen Schüler zur Schule? Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es? Und welche Ideen haben junge Menschen, um etwas für den Umweltschutz zu tun? Diesen Fragen sind in den letzten Wochen die Schüler mehrerer Schulen in Lohne nachgegangen. Die Anregung dazu kam vom Heimatbund Oldenburger Münsterland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

03.03.2020 | Corona-Infektion im Ammerland bestätigt