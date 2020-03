Corona-Infektion im Ammerland bestätigt

Symbolfoto: dpa

Ammerland (mt). In Oldenburg wurde am Dienstag ein weiterer Fall einer Corona-Infektion in Niedersachsen bestätigt. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Mittag mit.



Demnach wurde der betroffene Patient (20) isoliert, er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er wird medizinisch intensiv betreut und befindet sich nach Angaben der Behörden vor Ort klinisch in einem guten Zustand.



Der junge Mann wohnt im Landkreis Ammerland, und hat sich nach ersten Erkenntnissen bei einer Karnevalsfeier in Palenberg im Landkreis Heinsberg mit dem Virus infiziert. Die vergengenen Tage habe er bei seiner Mutter in Oldenburg verbracht, die ebenfalls umgehend häuslich isoliert wurde.