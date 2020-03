Höffmann-Reisen bläst Italien-Fahrten ab

Vor einem Krankenhaus im italienischen Cremona wurden Notfall-Zelte aufgestellt, um das hohe Aufkommen an Patienten aufgrund des Coronavirus zu bewältigen. Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Oldenburger Münsterland (rok/mab). Die Auswirkungen des Coronavirus ziehen immer größere Kreise – und erreichen auch die Wirtschaft in der Region. Andreas Höffmann, Prokurist von Höffmann-Reisen in Vechta, bestätigt, dass der Veranstalter die für den Monat März geplanten Klassenfahrten und Schulreisen nach Italien verschoben hat. 3600 Schüler und Jugendliche sind von der Absage betroffen. Italien ist das europäische Land, das derzeit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Knapp 1700 Menschen (Stand: 2. März) haben sich dort infiziert.



Mit der Maßnahme gehe man auf die Befürchtungen von Eltern und Schulleitern ein. Angesichts des Ausbruchs in drei Landkreisen Norditaliens seien von Eltern vermehrt Sorgen und Fragen nach möglicher Ansteckung und Quarantänesituationen an Höffmann herangetragen worden. Solche Risiken könne man nicht ausschließen. Deshalb seien die Reisen verschoben worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.