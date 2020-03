Berufsaussichten sind mehr als rosig

Lebenswerk gewürdigt: Heinz Ameskamp (Mitte) erhielt den August-Bruns-Preis. Verliehen wurde er von Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer (links) und Kreishandwerksmeister Günther Tönnjes. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Kreis Cloppenburg. Lukas Marks strebt den Meister und ein Studium an. Laura Seegert möchte Verkaufsleiterin und später Lehrerin werden. Der Feinwerkmechaniker und die Fachverkäuferin gehören zu den acht mit einem Diplom ausgezeichneten Lehrlingen, die sich während ihrer Ausbildung besonders hervorgetan haben. Insgesamt wurden 213 Auszubildende in der Stadthalle Cloppenburg freigesprochen. Mit dem August-Bruns-Preis wurde Berufsschuldirektor a.D. Heinz Ameskamp ausgezeichnet. Tönjes würdigte ihn in der Laudatio als „Vater des Qualitätssicherungsinstrumentes“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.