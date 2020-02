Wertstoffhöfe öffnen ab März länger

Hoch hinaus zum Schnitt: Ihre privaten Grünabfälle können Gartenbesitzer bald samstags zwei Stunden länger bei den Wertstoffhöfen abliefern. Foto: Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Um die illegale Beseitigung von Gartenabfällen in der Landschaft einzudämmen, kommt der Landkreis den Gartenbesitzern einen Schritt entgegen: Die Öffnungszeit der 13 Wertstoffhöfe im Kreisgebiet wird an den Samstagen von 13 auf 15 Uhr ausgedehnt. Darauf hat sich der Planungs- und Umweltausschuss des Kreistags nach einem Antrag der Gruppe FDP/Tabeling verständigt.



Das Tandem hatte ursprünglich eine Stunde mehr vorgeschlagen, die CDU „erhöhte“ in der Sitzung auf 9 bis 15 Uhr. Zugleich wird auf Vorschlag der SPD die Öffnungszeit im März vom Winter- aufs Sommerhalbjahr umgestellt. Die Sammelstellen öffnen dann bis Ende Oktober mittwochs und freitags eine Stunde später, sind dafür aber eine Stunde länger geöffnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

