Landwirte gehen wieder auf die Straße

Bauern demonstrieren wieder in Hamburg – wie hier zuletzt am 14. November. Foto: dpa

Cloppenburg (gy). Das Netzwerk Land schafft Verbindung (LsV) Deutschland ruft am Donnerstag, 5. März, erneut zu bundesweiten Protesten und Aktionen auf. Die Landwirte aus dem Landkreis Cloppenburg demonstrieren in Hamburg. Beginn ist um 11 Uhr vor dem Rathaus. Kundgebungen finden aber auch in anderen Städten statt. Die Initiative wolle auf Missstände in der Agrarpolitik hinweisen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.