Arbeitslosigkeit geht zurück

Kreis Cloppenburg (mt). Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Cloppenburg ist wie üblich im Februar leicht gesunken, liegt aber noch immer über dem Vorjahresniveau. Im Landkreis waren im Februar 4157 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 49 weniger als im Vormonat, aber 112 mehr als im Februar 2019. Die Quote liegt unverändert bei 4,3 Prozent (2019: 4,2 Prozent). Mehr zum Arbeitsmarkt lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

