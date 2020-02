Kreis trägt Defizite der Betreuung

Setzt auf Zuwachs: Wilfried Abheiden, der neue Geschäftsführer des Betreuungsvereins. © Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die finanziellen Folgen der Personal- und Führungskrise 2019 im Betreuungsverein wird der Landkreis Cloppenburg auffangen. Der Sozialausschuss hat einmütig einen Ausgleich des Vereinsdefizits von bis zu 45000 Euro auch in diesem Jahr empfohlen.



Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte der Kreisausschuss bereits 2019 in einer Eilentscheidung das Defizit übernommen. Nach Personalstreitigkeiten und verlorenen Prozessen vor dem Arbeitsgericht hatte der Verein seine hauptamtlichen Betreuer eingebüßt und so ein Minus von 85000 Euro erwirtschaftet. Der Verein strebt 100 Betreute an, um kostendeckend arbeiten zu können. Auf dem Höhepunkt der Krise waren nur fünf Betreute übrig gebleiben. Zurzeit sind es rund 50. Angesichts dieses Aufschwungs ist Wilfried Abheiden, der neue Geschäftsführer, zuversichtlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.