Pandemieplan wird im Ernstfall lokal angepasst

Positiv: In Nordrhein-Westfalen sind erstmals zwei Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt – und in intensivmedizinischer Behandlung. Foto: Thissen

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Das Coronavirus hat Deutschland erreicht und die Sorge bei den Menschen wächst. Sollte sich im Landkreis Cloppenburg eine Infektion bestätigen, sind Krankenhäuser und Behörden vorbereitet. Ein konkreter Notfallplan für den Fall eines Ausbruchs ist jedoch nicht vorhanden. Wie Behördensprecher Frank Beumker auf MT-Anfrage mitteilt, gelte grundsätzlich der Nationale Pandemieplan, der im Einzelfall angepasst werde. „Einen Automatismus gibt es nicht.“



Im Kreishaus haben auf Einladung des Gesundheitsamtes Vertreter von medizinischen Einrichtungen, Polizei und Rettungsorganisationen die Situation erörtert, darüber hinaus befinden sich die Krankenhäuser aus der gesamten Region im engen Austausch und stehen im ständigen Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut(RKI) in Berlin, das die detaillierte Falldefinition vorgibt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder online als ePaper.

