Nur 1,7 Prozent der Erzieher sind Männer

Kreis Cloppenburg (zds). Mehr Männer in die Kita. Das ist seit Jahren der politische Wunsch der Vater des Gedankens: 6,6 Prozent Männer gehören heute bundesweit zum pädagogischen Kita-Personal. 2011 waren es 3,8 Prozent. Im Kreis Cloppenburg liegt der Anteil nur bei 1,7 Prozent. Damit sank er um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. In der Bundesliga der Erzieher belegt der Kreis Cloppenburg damit derzeit den 386. Platz unter 402 bundesweit erfassten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.