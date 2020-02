Einbrüche: Vier Männer sitzen in U-Haft

Explosion am 12. November: Dabei wurde ein Wohnhaus an der Cloppenburger Straße in Ahlhorn zerstört. Auch für diese Brandstiftung sollen die vier Männer verantwortlich sein. Die weiteren Ermittlugen dauern an.Archivfoto: Foto: Nonstopnews/Stefan Krohne

Oldenburger Münsterland (mab). Die Polizei Cloppenburg/Vechta hat einen Schlag gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande gemeldet. Vier Männer im Alter zwischen 27 und 50 Jahren sitzen seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Die Liste der ihnen vorgeworfenen Straftaten ist lang. Der von ihnen verursachte Schaden soll in die Hunderttausende gehen. Am 19. Februar gab es Razzien und Festnahmen in mehreren Bundesländern.



„Es freut mich, dass die langwierigen und umfangreichen Ermittlungen zu einem solchen Erfolg geführt haben“, erklärte Krimimnaloberrat Markus Scharf am Dienstag. Er ist der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Hier begannen die Ermittlungen im Mai 2019, nachdem es in Garrel zu einem spektakulären Einbruch kam. Wie berichtet, wurden mehrere Paletten mit Baumarktartikeln über Nacht abtransportiert. Auch die Explosion eines Wohnhauses in Ahlhorn soll auf das Konto der Verdächtigen gehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.