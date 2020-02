MT-Leserreise führt an die „Elbflorenz“

Inmitten der Dresdener Altstadt: Der Stadtspaziergang führt auch entlang der berühmten Semper Oper. Foto: dpa

Cloppenburg/Dresden (mt). Semperoper, Zwinger, Frauenkirche, Residenzschloss: Natürlich gehören die berühmten und prächtigen Bauten Dresdens zum Programm der viertägigen MT-Leserreise. Doch nicht nur die besondere Atmosphäre der Altstadt lernen die Teilnehmer kennen: „Wir besuchen die Sächsische Schweiz mit wunderschönen Landschaften, erleben die beeindruckenden Felsformationen der Bastei und werden in der Porzellan-Manufaktur Meißen die Produktionsabläufe live verfolgen können“, berichtet MT-Verlagsleiter Julius Höffmann, der die Fahrt auch begleiten wird.



Damit sich die Gäste in der sächsischen Landeshauptstadt wohlfühlen können, hat die MT das zentral gelegene und luxuriöse Hotel „Maritim“ gebucht, das direkt am Elbufer und in unmittelbarer Nähe zur Altstadt liegt. „Der Standort bietet gleichermaßen Ruhe und zentrales Leben“, so der Reiseleiter. Die bekannten Sehenswürdigkeiten der „Elbflorenz“ seien entlang der Elbe fußläufig zu erreichen.



Am Donnerstag, 28. Mai, starten zwei Busse um 7.30 Uhr in Cloppenburg in Richtung Dresden. Nach dem Einchecken im Hotel am Nachmittag können die Gäste den besonderen Charme der Stadt während eines ersten Bummels kennenlernen. Wer möchte, kann am Abend an einem gemeinsamen Essen in einem ausgesuchten Restaurant teilnehmen.



Nach dem Frühstück im Hotel geht es am ersten Morgen mit einer Stadtrundfahrt im „eigenen Bus“ weiter. Die MT hat ortskundige Tourguides gebucht, die ihre Stadt inklusive des Vorortes Pillnitz während der Fahrt und eines Spaziergangs vorstellen. Am Nachmittag endet der Ausflug an der Frauenkirche.



Die „Sächsische Schweiz“ist das Ziel am Samstag. Geplant ist die Besichtigung der Festung Königstein, bevor es am Mittag weiter geht zur berühmten Bastei mit einem atemberaubenden Blick auf die Elbe geht. Das offizielle Programm an diesem Tag endet am späten Nachmittag, so dass für eine individuelle Abendgestaltung noch ausreichend Spielraum bleibt.



Am Sonntag, 31. Mai, geht‘s nach dem Frühstück mit gepackten Koffern wieder heimwärts. Vorher jedoch macht die Gruppe noch einen Abstecher zur Stadt Meißen, wo die Gäste die Produktionsabläufe in der Schauwerkstatt verfolgen können.



Anmeldungen sind ab sofort möglich in der MT-Geschäftsstelle Friesoythe: 04491/921143 (werktags)