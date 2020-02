Psychiatrische Heime leiden unter Defizit

Offenes Lächeln in der offenen Betreuung: Eine Bewohnerin des GPZ bei der Egotherapie. In der geschlossenen Unterbringung wird es ernster, denn es geht um Fremd- und Selbstgefährdung. Archivfoto: Kreke

Von Dietmar Kattinger



Steinfeld/Cloppenburg. Ihren Unmut über die jahrelange Unterfinanzierung der geschlossenen psychiatrischen Abteilungen in Cloppenburg und Steinfeld haben die Führungen des des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Cloppenburg (GPZ) und des St. Franziskus-Stiftes zwei Politikern vorgetragen. Der CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Siemer und der sozialpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Volker Meyer, sicherten ihre Unterstützung zu. Schreiben an die frühere Sozialministerin und Gespräche mit Ministerialbeamten seien erfolglos geblieben, beklagten die Geschäftsführer Johannes Grelle und Clemens Rottinghaus am Mittwoch in Steinfeld.