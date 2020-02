Detonation: Cloppenburger stößt im Wald auf Granate

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Großenkneten (mab). Bei Waldarbeiten ist am Dienstagnachmittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg detoniert. Das teilte die Polizei Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch am Mittwoch mit. Ein 59-Jähriger aus Cloppenburg fuhr mit seinem Ackerschlepper in ein Waldstück an der Cloppenburger Straße in Großenkneten, um dort Forst- und Mulcharbeiten zu erledigen.



Gegen 17.30 Uhr stieß der Ackerschlepper die Granate, woraufhin es zur Detonation kam. Dabei habe sich Qualm und Funkenflug entwickelt. Wie durch ein Wunder blieb der Cloppenburger unverletzt. Auch am Ackerschlepper entstand kein Schaden.



Nach dem Vorfall wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert. Die Spezialisten suchten das Waldstück nach etwaigen weiteren Sprengkörpern ab. Sie konnten wenig später Entwarnung geben.

