Masern-Impfung: Kreis liegt über Landesdurchschnitt

Kreis Cloppenburg (mt). Die Masern-Impfquote bei Schulanfängern im Landkreis Cloppenburg liegt mit 96 Prozent über dem Landesdurchschnitt von 93,2 Prozent (Stand: 2018). Trotz vieler Aufklärungskampagnen seien die Impflücken bei Masern in Deutschland zu groß. Laut dem Robert Koch-Institut hätten zwar 97,1 Prozent der Schulanfänger die erste Impfung bekommen, aber bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung würden große regionale Unterschiede auftreten, so dass auf Bundesebene die gewünschte Impfquote von 95 Prozent nicht erreicht wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

