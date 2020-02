Geld und Zeit aufs Konto

Agrar- und Familienpolitikerin: die CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der Christdemokraten, Silvia Breher aus Lindern. Foto: Giorgio Tzimurtas

Von Giorgio Tzimurtas und Ulrich Suffner



Oldenburger Münsterland. Familien mit drei oder mehr Kindern sollten mehr Hilfe bekommen, meint CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher im Interview. Das betreffe Zeit und Geld, aber auch Infrastruktur. Breher: "Die Frage ist: Wie können wir Eltern unterstützen, damit sie Familien und Arbeitsplatz besser organisieren und miteinander vereinbaren können?" Die weiteren Themen im Interview: Die Nachfolge von AKK und der Widerstand gegen die Düngeverordnung. Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.