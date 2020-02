Autofahrer lassen verletzte Jugendliche liegen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Halen (mab). Fahrerflucht nach einem Unfall mit Blechschaden ist eine Sache – aber nun sucht die Polizei nach zwei Unfallverursachern, die in beiden Fällen verletzte Jugendliche liegen ließen und von der Unfallstelle flüchteten. Beide Unfälle passierten am Montag.



Am Montagmittag war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Emsteker Straße in Richtung Emstek unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Cappelner Straße überholte ein bislang unbekannter Autofahrer den 16-Jährigen, überfuhr dabei aber laut Angaben der Polizei den Fahrradstreifen. Der 16-Jährige musste eine Vollbremsung hinlegen, schleuderte über den Lenker und stieß seitlich mit dem Auto zusammen. Der Autofahrer hielt nicht und ließ den leicht verletzten 16-Jährigen zurück.



Am Montagnachmittag passierte der zweite Unfall in Halen: Ein 15-Jähriger war mit seinem Mofa auf der Baumwegstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Gegen 15.30 Uhr näherte sich von hinten ein Transporter, der zum überholen ansetzte. Nach dem Überholvorgang scherte der Transporter direkt vor dem 15-Jährigen aus Halen wieder ein und bremste plötzlich abrupt ab. Der Mofafahrer musste deshalb selbst stark bremsen. Dabei rutsche das Mofa auf nasser Straße allerdings weg. Der 15-Jährige stürzte zu Boden. Der Fahrer des Transportes – es soll sich um einen weißen VW T5 oder T6 handeln – hielt nach dem Unfall nicht an. Der Transporter soll ein Pritschenwagen mit hellgrauem Planverdeck gewesen sein.



In beiden Fällen sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Hinweise unter 04471/18600.

