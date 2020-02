Ein Möbelstück für die Ewigkeit

Erst Schrank, dann Sarg: Die Reaktionen reichen von makaber bis hin zu Begeisterung, sagt Tischlerin Sigrid Moritz. Foto: Lüders

Von Alexandra Lüders



Menslage. Sigrid Moritz ist Bio-Tischlerin. Sie bietet in ihrer Werkstatt in Menslage verschiedene Kurse an, zum Beispiel zum Bau von Holzstehlen oder Bänken. Das ist nicht ungewöhnlich. Der Sargbaukurs aber schon.



„Ich bin von Kunden gefragt worden, ob ich nicht auch ihr Möbelstück für die Ewigkeit für sie bauen möchte. Da kam mir die Idee, an die Tradition meiner Vorfahren anzuknüpfen und wieder Särge zu bauen“, erzählt Moritz. Die Särge sind nachhaltig. Sie können vor ihrer eigentlichen Bestimmung als Schrank oder Truhe genutzt werden. Im Todesfall kümmern sich die Angehörigen dann um die Innenausstattung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.