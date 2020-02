Doku-Drama erinnert an stillen Helden

Nikolaus Kühn ist Laurentius Siemer: In dem neuen Doku-Drama verkörpert der Göttinger Schauspieler den christlichen Widerstandskämpfer aus Südoldenburg. Foto: NDR / Neumann

Oldenburger Münsterland (nb). „Mit Gott gegen Hitler“: Das 45-minütige Doku-Drama soll am Montag, 4. Mai, um 23.30 Uhr in der ARD laufen (MT berichtete) und ist dann bereits ab 18 Uhr in der Mediathek abrufbar.



„Wir erinnern an die christlichen Widerstandskämpfer. Anlass des Films ist der 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2020“, sagt die zuständige NDR-Journalistin, Anja Würzberg. Sie leitet die Redaktion Religion und Gesellschaft des Senders.



Im Mittelpunkt stehen Menschen wie der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer sowie der aus Elisabethfehn stammende Laurentius Siemer, die gegen Hitler kämpften, um die Verbrechen des NS-Regimes zu beenden. „Laurentius Siemer war ein stiller Held der – zu Unrecht, wie ich finde – nicht die Bekanntheit hat wie Bonhoeffer“, sagt Würzberg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

