Sturm Victoria: Feuerwehren müssen ausrücken

Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (mab/her). Es ist das zweite stürmische Wochenende in Folge gewesen: Sturmtief Victoria wütete allerdings nicht so heftig wie Vorgängerin Sabine. Ab Sonntagnachmittag gewannen die Sturmböen deutlich an Stärke und sorgte für einen Unfall auf der Bundesstraße 72 für einen Unfall.



Dort waren ein 24-Jähriger und eine 19-Jährige aus Stuhr mit ihrem Wagen samt Wohnanhänger unterwegs, als plötzlich eine heftige Windböe das Gespann erfasst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überschlugen sich der Wohnwagen und das Auto und kamen auf dem Dach zum Liegen. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt. Die Höhe des Unfallschadens steht noch nicht fest. Die B72 musste für die Bergungsarbeiten zeitweilig voll gesperrt werden.



Am Sonntagabend ist ein großer Baum auf ein Mehrparteienhaus an der Sevelter Straße in Cloppenburg gekracht. „Es gab einen lauten Knall“, erzählte der Eigentümer am Montagvormittag. Für die Aufräumarbeiten war ein Kran nötig, der den Baum anhob. Ein Dachdecker muss nun die Schäden genauer unter die Lupe nehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

