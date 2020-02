Grundbesitzer blockieren Straßenpläne

Ausbauten für über zwölf Millionen Euro: Der Landkreis greift tief in die Tasche. Nicht allen Anwohnern passt das. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Die breitere Fahrbahn und mehr Platz für Radfahrer in Augustendorf (StadtFriesoythe) will sich der Landkreis wirklich etwas kosten lassen: Für den fast sechs Kilometer langen Ausbau der Kreisstraße 300 bis Neumarkhausen werden statt anfangs1,8 Millionen inzwischen 4,3 Millionen Euro kalkuliert. Doch die seit vier Jahren andauernde Planung tritt auf der Stelle. Weil alte Eichen im Dorf gefällt werden müssten, regte sich Widerstand bei Anwohnern und dem Ortsverein. Protest gibt es auch in Molbergen.