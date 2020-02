ASP-Ausbruch erstmals in Griechenland

Symbolfoto: dpa

Berlin (mt). Das Bundesagrarministerium hat einen Film veröffentlicht, der über die Risiken und die Vorbeugung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufklären soll. In Griechenland hat es den ersten offiziell bestätigten ASP-Ausbruch gegeben. Wie das Fachmagazin Pig Progress berichtet, wurde das Virus in einem kleineren Hausschweinebestand im Nordosten des Landes registriert. Die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) hat den Ausbruch bereits bestätigt. Die betroffene Region grenzt an Bulgarien, wo die ASP seit Monaten im Hausschweinebestand und in der Wildschweinepopulation wütet. Auf dem Ausbruchsbetrieb wurden 32 Schweine gehalten keult. Sie seien gekeult worden.





