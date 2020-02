„Radschnellweg“: Planer specken jetzt schon ab

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (kre). Die Idee von „Radschnellwegen“ im Oldenburger Münsterland hat einen deutlichen Dämpfer erhalten: Statt Radlern vier Spuren und Vorfahrt anzubieten, um eine echte Alternative zum Auto zu schaffen, wird es zwischen den Städten und Gemeinden aller Voraussicht nach bei konventionellen Radwegen mit „gutem Ausbau“ bleiben. Das hat der vom Kreistag beauftragte Planer Matthias Reintjes aus Aachen angekündigt.



Für eine echten Schnellweg brauche es mindestens 2000 Radler täglich pro Strecke, erklärte der Ingenieur des Büros Kaulen am Donnerstagabend im Kreisverkehrsausschuss. Dafür reiche die Bevölkerungsdichte aber nicht aus.

