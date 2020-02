Stromtrasse: Tennet-Pläne werden konkreter

Symbolfoto: dpa

Bethen/Cappeln (mt). Die Pläne für die neue Stromleitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen schreiten voran. In den vergangenen Monaten hat Tennet mehrere Varianten für den genauen Leitungsverlauf in Bethen und Cappeln verglichen. Der Netzbetreiber hat am Donnerstag das Zwischenergebnis mitgeteilt.



In beiden Fällen favorisiert der Netzbetreiber einen westlichen Verlauf. Die Tennet begründet ihre Entscheidung mit dem Schutz der Umwelt. In den kommenden Wochen sollen die Planungen für diesen Teil der Leitung vertieft werden. Ab März finden laut Mitteilung von Tennet Baugrunduntersuchungen in Cappeln und Cloppenburg statt. Die finale Entscheidung trifft die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

