Testkäufe zeigen Wirkung an der Kasse

Symbolfoto: Bänsch

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. Der Kampf gegen den Alkoholkonsum bei Minderjährigen bleibt ein entscheidendes Thema im Jahresprogramm von Kreisjugendpflegerin Alexandra Pille. Und ihr Engagement zeigt offenbar Wirkung, zumindest an der Kasse der Kioske und Supermärkte. Im Langzeitvergleich der vergangenen Jahre hat es bei Alkoholtestkäufen einen spürbaren Rückgang bei den Verstößen gegeben, teilte die Jugendpflegerin während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses mit. Dennoch werde nach wie vor zu oft hochprozentiger Alkohol an Jugendliche verkauft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

