Karneval: Kreis beendet Präventions-Projekt

Kontrollen: Jugendamt und Polizei arbeiten beim Karneval zusammen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Julius Höffmann und Julia de Boer



Kreis Cloppenburg. Die Kreisjugendpflege und die Ramsloher Karnevalsgesellschaft (KVG) haben ihre Zusammenarbeit im Alkohol-Präventions-Projekt „Keine Kurzen für die Kurzen“ aufgegeben. „Wir kamen mit dem Veranstalter nicht auf einen Nenner, deswegen sind wir ausgestiegen“, informierte Kreisjugendpflegerin Alexandra Pille während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Kontrollen werde es aber während des Umzuges am kommenden Sonntag dennoch geben. „Aus Sicht des Landkreises Cloppenburg stand der hochprozentige Alkohol, trotz anderslautender Absprachen, immer mehr im Mittelpunkt“, betonte Beumker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.