Grippewelle rollt durch den Landkreis

Nur ein Pieks: Die Impfung gegen die vier häufigsten Grippe-Viren dauert nur einen Moment. Der Schutz setzt nach etwa zehn Tagen ein.

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. In den Wartezimmern der Arztpraxen niesen nicht nur erkältete Patienten: Die „echte“ Grippe ist innerhalb von einer Woche im Kreis Cloppenburg angekommen. „Wir erleben einen drastischen Anstieg“, berichtet der Cloppenburger Allgemeinmediziner und Kardiologe Dr. Gregor Siemon. Auch im Cloppenburger St.-Josefs-Hospital nimmt die Zahl der Infizierten deutlich zu, bestätigt der Hygiene-Experte der Kliniken, Dr. Matthias Rabba. Er hält eine Impfung auch jetzt noch für ratsam, obwohl die Chance, sich zu schützen, mit jedem Tag des Wartens sinke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.