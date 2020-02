Biss-Attacke: Polizei ermittelt Hundehalter

Symbolfoto: dpa

Holdorf (mab). Die Polizei Cloppenburg-Vechta und Staatsanwaltschaft Oldenburg ermitteln gegen einen Mann aus Holdorf wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. Der Mann soll dafür verantwortlich sein, dass ein 55-Jähriger aus Holdorf von einem Hund angegriffen und dadurch schwer verletzt wurde.



Der Vorfall passierte bereits im August. An jenem Morgen war das 55-jährige Opfer dabei, Arbeiten im Holdorfer Schwimmbad zu erledigen. Aus dem angrenzenden Maisfeld näherte sich plötzlich ein Hund, der den 55-Jährigen attackierte. Der Mann erlitt schwere Bissverletzungen an den Armen und Beinen. Kurz darauf näherte sich der zunächst unbekannte Mann in Begleitung eines weiteren Hundes. Doch anstatt dem Opfer zu helfen, leinte der Mann den aggressiven Hund an und verschwand. Nach einem ersten Fahndungsaufruf der Polizei seien zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Einige Hinweise führten schließlich zu dem jetzt verdächtigen Mann.



