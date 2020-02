Dienstag findet regulärer Unterricht statt

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Der Schulunterricht wird am Dienstag wieder regulär aufgenommen. Das hat die Kreisverwaltung am entschieden und am frühen Montagabend mitgeteilt. Wie bereits berichtet, fiel der Unterricht wegen Sturmtief Sabine am Montag aus. Einen weiteren schulfreien Tag wird es also „nach derzeitigem Kenntnisstand“ (Zitat Kreisverwaltung) nicht geben. Zwar sind weiterhin einzelne schweren Sturmböen möglich, der Wetterdienst hat die zweithöchste Warnstufe für den Landkreis aber bereits am Montag aufgehoben. Erst Mitte der Woche soll sich der Wind allmählich beruhigen. Mehr zu dem Thema lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

10.02.2020 | Fast-Food: NGG will Löhne anheben