Fast-Food: NGG will Löhne anheben

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Weg vom Mindestlohn: Im Kreis Cloppenburg sollen Beschäftigte in Fast-Food-Restaurants mehr Geld bekommen. In aktuellen Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) „armutsfeste Löhne“ von mindestens zwölf Euro pro Stunde.



„Die Wut der Beschäftigten ist groß. Sie bekommen meist nur den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde“, erklärt der Geschäftsführer der NGG Oldenburg-Ostfriesland, Matthias Brümmer, in einer Pressemitteilung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

10.02.2020 | Sabine stürmt noch bis Dienstag