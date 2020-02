Sabine stürmt noch bis Dienstag

Foto: FFW Cloppenburg/Lichtfuß

Von Oliver Hermes & Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Eine stürmische Nacht liegt hinter den Einsatzkräften im Kreis Cloppenburg. Sturmtief „Sabine“ baute sich im Laufe des Sonntagabends immer weiter auf und wütete durch die Nacht hindurch. Zahlreiche Bäume versperrten die Straßen. Wie berichtet, musste ein Baum zwischen Molbergen und Cloppenburg von einer Drehleiter aus zersägt werden.



Zwischen 14 und 20.59 Uhr wurden durch die Großleitstelle insgesamt 592 Einsätze bearbeitet. Innerhalb dieser Zeit mussten die Feuerwehren 311 Einsätze abarbeiten, deren Ursachen primär im Sturmtief „Sabine“ lagen. Teilweise waren 46 Feuerwehren zeitgleich im Einsatz um die unterschiedlichsten Einsätze anzufahren.



Der Unterricht an den Schulen im Landkreis fiel aus. Probleme gab es auch beim Schienenverkehr. Die Nordwestbahn meldete im Weser-Ems-Netz erhebliche Einschränkungen in Form von Zugausfällen und Verspätungen. Bahnreisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren.



Sturmtief Sabine hat sich mittlerweile im Norden zwar abgeschwächt, bis Dienstagabend seien aber noch teils schwere Sturmböen möglich – besonders in Schauernähe. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Eine Beruhigung ist zur Mitte der Woche in Sicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.