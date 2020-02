MT als E-Paper: Trotz „Sabine“ gut informiert

Symbolfoto: MT

Kreis Cloppenburg (mt). Liebe MT-Leser, Sturmtief „Sabine“ hat nicht nur Auswirkungen auf den Straßen- und Fernverkehr, sondern kann auch die Zustellung der Post beeinträchtigen. Daher werden Sie die MT am Montag wahrscheinlich nicht wie gewohnt in Ihren Briefkästen vorfinden.



Auch unseren Zustellern wollen wir bei dieser Wetterlage nicht zumuten, die MT ausliefern zu müssen. Wir bitten daher um Ihr Verständnis. Beruhigt sich die Situation im Laufe des Tages wieder, werden wir spätere Lieferungen veranlassen. Selbstverständlich erhalten Sie die Montagsausgabe der MT in allen drei Geschäftsstellen des Verlags (Cloppenburg, Friesoythe, Löningen).



Damit Sie als Leser auch an einem stürmischen Montag (10.02.2020) nicht auf ihre Münsterländische Tageszeitung verzichten müssen, stellen wir unseren Lesern die Zeitung morgen kostenlos als E-Paper zur Verfügung.

